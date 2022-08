Diablo Immortal nel caos, i giocatori perdono punti esperienza a causa di un bug

I giocatori di Diablo Immortal sembrano essere in grave difficoltà al momento. Attraverso un post nel subreddit del gioco, infatti, molti utenti hanno lamentato la presenza di un bug invalidante, capace di limitare fortemente la progressione all'interno del free to play di Blizzard.

Il post, tra l'altro molto dettagliato, spiega che, a causa del bug incriminato, i giocatori possono perdere fino al 50% dell'esperienza guadagnata uccidendo i mob. Una situazione che sta scatennado un forte malcontento all'interno delle community, anche perché non se ne conoscono le cause scatenanti.

I giocatori stanno continuando ad indagare e a condividere feedback in rete, ma è possibile ci voglia del tempo prima di arrivare a una risoluzione. Al momento, infatti, Blizzard non sembra essere al corrente della situazione, motivo per cui i giocatori stanno cercando di far girare la voce il più possibile. Noi, dal canto nostro, cercheremo di tenervi aggiornati non appena ci saranno delle novità.

E proprio sul tema della progressione in Diablo Immortal si è molto dibattuto. La possibilità di migliorare le statistiche del proprio personaggio spendendo dei soldi reali è allettante per molti, ma dall'altra parte quest'opzione nasconde anche degli svantaggi notevoli. Il creator Jtisallbusiness ha infatti rivelato di aver speso ben $100.000 in microtransazioni, diventando così forte da non riuscire a trovare avversari del suo livello nel matchmaking del PvP.

Di recente abbiamo poi assistito all'arrivo della stagione 3 su Diablo Immortal, con nuovi contenuti ogni 2 settimane e novità per quanto riguarda eventi e Pass Battaglia.

Diablo Immortal è attualmente disponibile per PC e mobile.