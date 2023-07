Diablo Immortal: il Cavaliere del Sangue è disponibile gratis, ecco le sue abilità

A distanza di qualche giorno dal reveal del Cavaliere del Sangue in Diablo Immortal, la nuova classe del free to play è arrivata tramite la pubblicazione di un aggiornamento gratuito.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, il Blood Knight è gratis per tutti i giocatori: questo significa che non occorre completare sfide o acquistare pacchetti, poichè la classe è disponibile sin dal primo avvio del gioco dopo l'ultimo aggiornamento. Questo guerriero è in grado di divorare la vita dei suoi avversari e di intrappolarli all'interno di ombre evocate da lui stesso. Le sue armi preferite, invece, sono quelle ad asta da cavaliere.

Ecco di seguito le principali abilità del Cavaliere del Sangue di Diablo Immortal:

Lama dell'Ombra: un attacco primario che può eseguire un fendente o lanciare un pugnale

un attacco primario che può eseguire un fendente o lanciare un pugnale Sciame di Pipistrelli: evoca uno sciame di pipistrelli che si muove a comando, danneggiando chiunque incontri lungo il cammino

evoca uno sciame di pipistrelli che si muove a comando, danneggiando chiunque incontri lungo il cammino Salasso: sottrae energia vitale ai nemici circostanti

sottrae energia vitale ai nemici circostanti Abominio: questa mossa elimina i bersagli e al contempo ne assorbe il sangue per potenziare il Cavaliere del Sangue, facendogli ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti

questa mossa elimina i bersagli e al contempo ne assorbe il sangue per potenziare il Cavaliere del Sangue, facendogli ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti Spiedo: un attacco con cui l'eroe impala il bersaglio e stordisce chi è nei paraggi

un attacco con cui l'eroe impala il bersaglio e stordisce chi è nei paraggi Nube Mefitica: genera una nebbia che disturba la vista dei nemici

Chiunque volesse saperne di più sulla storia di questa classe potrà inoltre completare la sua esclusiva Missione del Risveglio, che racconterà le origini del Cavaliere del Sangue e della sua maledizione.

