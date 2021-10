Diablo Immortal: la Closed Beta inizia stanotte, ma purtroppo non in Italia

I ragazzi di Blizzard Entertainment sono pronti ad offrire un assaggio delle modifiche che hanno applicato da quando, lo scorso aprile, hanno messo a disposizione la Closed Alpha. La nuova fase di test, la Closed Beta di Diablo Immortal, inizia questa notte, ma purtroppo non in Italia.

Come per i precedenti test pubblici di Diablo Immortal, anche la Closed Beta sarà disponibile solo per un numero limitato di giocatori in possesso di dispositivi Android. Stavolta la fortuna arride ai canadesi e agli australiani, che riceveranno una notifica di Google Play a partire dalle 02:00 di questa notte. Nelle prossime settimane i server verranno aperti anche in Corea, Giappone e Cina, dove la versione di test del gioco verrà messa a disposizione nelle lingue locali. Silenzio assoluto, invece, per quanto concerne l'Italia e l'Europa.

Tra le novità più importanti della Closed Beta di Diablo Immortal, segnaliamo la nuova classe giocabile del Negromante e il supporto per i controller. Blizzard testerà anche gli acquisti di gioco opzionali, per sperimentarne la funzionalità e ottenere preziosi feedback dalla community: tutti i progressi dei giocatori saranno annullati al termine della closed beta, ma gli acquisti effettuati saranno convertiti in crediti di gioco e resi disponibili all'uscita di Diablo Immortal. Non mancano neppure degli aggiornamenti al PvP e al PvA: il Ciclo del Conflitto, ad esempio, è stato migliorato con una battaglia 30v1 chiamata Sfida dell'Immortale, mentre il sistema PvP del Campo di Battaglia 8v8 ha ricevuto le classifiche.