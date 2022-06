Diablo Immortal: come entrare a far parte della fazione delle Ombre

Nel mondo di Diablo Immortal esistono due grandi fazioni alle quali il giocatore può unirsi, sebbene entrambe abbiano un numero di posti molto limitato e non è quindi semplice essere 'arruolati'. Una di queste è rappresentata dalle Ombre e in questa guida vi spiegheremo come entrare a farne parte.

Chi sono le Ombre?

Le Ombre sono una delle due fazioni di Diablo Immortal. Coloro i quali fanno parte di questo gruppo di giocatori, la cui base è nei sotterranei della locanda al centro di Cuor della Marca, sono i nemici giurati degli Immortali, altra grande fazione del gioco gratis Blizzard. Oltre ad essere importante per il PvP, questa rivalità ha anche conseguenze in altre attività, dal momento che i membri delle Ombre possono razziare il deposito degli Immortali in un'attività cooperativa con supporto a quattro giocatori. L'obiettivo principale delle Ombre è quello di spodestare gli Immortali del server, così da liberare posizioni dai loro ranghi e occuparle.

Come unirsi alle Ombre

Il primo modo per diventare un'Ombra in Diablo Immortal è quello di avere sufficiente fortuna da vincere la cosiddetta Lotteria delle Ombre, una sorta di evento che si tiene tre volte al giorno in ogni server (alle 12:00, alle 18:00 e alle 21:00). Tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 43 possono recarsi a Westmarch, quartiere di Cuor della Marca, e interagire con l'NPC all'interno della locanda per acquistare un biglietto, il cui prezzo è completamente gratuito. I fortunati estratti riceveranno un messaggio nella casella di posta al termine della lotteria e potranno recarsi nella base delle Ombre per completare una serie di prove ed entrare a far parte del gruppo.

Il secondo metodo è un po' più semplice e consiste nel conoscere un membro della fazione. Una volta entrati nel gruppo, i giocatori ricevono infatti un Sigillo di Akeba, oggetto chiave che può essere utilizzato per portare un amico nella fazione senza che debba vincere la lotteria.

