Diablo Immortal: come ottenere le ricompense gratis ogni giorno

Questo pomeriggio Diablo Immortal è arrivato a sorpresa sugli store di Apple e Android e domani sarà disponibile anche su PC tramite Battle.net. Se avete appena iniziato a giocare il free to play di Blizzard, ecco alcuni consigli per ottenere tante risorse gratis ogni giorno.

Prima uccisione del giorno

Il primo sistema di ricompense giornaliere di Diablo Immortal prende il nome di "Prima uccisione del giorno" ed è a tutti gli effetti l'equivalente del premio per l'accesso giornaliero. Basta infatti accedere al server ed eliminare un nemico qualsiasi, anche un piccolo ragno poco fuori dalla prima base. Dopo aver fatto fuori il nemico, noterete la presenza di una notifica nella parte sinistra dello schermo (l'icona a forma di campanellina con un cristallo rosso sangue): cliccateci sopra e selezionate il banner della prima ricompensa del giorno per accedere all'apposita schermata e riscattare la ricompensa. Fate questo passaggio ogni giorno per ricevere premi sempre più importanti, tra i quali vi sono anche pezzi d'equipaggiamento rari.

Forziere giornaliero

Il secondo tipo di ricompensa gratuita di Diablo Immortal che i giocatori possono ricevere ogni singolo giorno è un forziere contenente svariati materiali utili per il potenziamento dei pezzi d'equipaggiamento. In questo caso vi basterà visitare il negozio e premere sul tasto adibito al riscatto del forziere gratuito, sempre presente sia nella pagina principale dello store che tra i bundle in vendita.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che potrete ricevere ogni giorno in Diablo Immortal grazie al forziere:

Monete d'oro

20 unità di "Materiali di scarto"

3 unità di "Polvere Incantata"

Frammento Splendente

In attesa che il gioco arrivi anche su PC domani alle ore 19:00, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida ai server di Diablo Immortal, così da scoprire quali sono quelli popolati da giocatori italiani.