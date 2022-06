Diablo Immortal: come ottenere tanta esperienza e raggiungere velocemente il livello 60

Se avete appena iniziato la vostra avventura a Sanctuarium in Diablo Immortal, è probabile che siate curiosi di scoprire quali sono i metodi per raggiungere il più velocemente possibile il livello massimo e iniziare ad esplorare le varie attività endgame. A tal proposito, vi suggeriamo quali sono le attività migliori per ottenere esperienza.

Completate i dungeon della storia

Ad uno sguardo meno attento, potrebbe sembrare che i dungeon della storia e i Varchi Antichi diano ai giocatori un quantitativo simile di punti esperienza, ma in realtà non è così. Il metodo più veloce per guadagnare XP è quello di completare più e più volte i dungeon della storia come quello di Leoric, la "Breccia del Re Folle", che si sblocca nelle prime fasi dell'avventura. Se poi volete massimizzare i punti esperienza che si possono guadagnare nel corso di questa attività, vi suggeriamo di eliminare i nemici in combo, così da ottenere un corposo bonus agli XP al termine della serie di uccisioni.

Controllate la bacheca ogni giorno

A Cuor della Marca si può trovare una bacheca presso la quale è possibile accettare fino ad otto incarichi al giorno (non potete attivarne più di quattro contemporaneamente). Il completamento di queste semplici missioni, che richiedono solitamente l'eliminazione di qualche decina di nemici in un'area specifica di Sanctuarium, permette di ottenere tanti punti esperienza, monete d'oro e anche pezzi d'equipaggiamento. Potete condividere le missioni della bacheca con un amico, così da velocizzare il loro completamento e passare ad altre attività.

Conservate i punti del Pass

A partire dal livello 30, diventa davvero difficile livellare in Diablo Immortal e in alcuni casi occorre dedicarsi al farming per soddisfare i requisiti di alcuni dungeon fondamentali per progredire nella storia. Se volete ridurre al minimo il grinding, vi suggeriamo di non riscattare i punti battaglia nella schermata del Codex e di aspettare le fasi di gioco più avanzate. Non preoccupatevi, tutti i progressi di gioco verranno tenuti in considerazione e potrete riscattare tutti gli obiettivi in un colpo solo, così da ottenere grossi quantiativi di XP ad ogni level up.

Andate a caccia di 'nemici blu'

Se durante le vostre passeggiate in giro della mappa doveste vedere un teschio di colore blu sulla mappa, non esitate a raggiungerlo per farlo fuori. Si tratta infatti di nemici speciali la cui eliminazione fa in modo che cadano a terra una serie di globi blu la cui raccolta permette di guadagnare punti esperienza.

Sfruttate i bonus XP

Di tanto in tanto vi imbatterete in pozzi pieni di liquido giallo in giro per la mappa di Diablo Immortal: interagite con questi elementi dello scenario per ottenere un bonus temporaneo all'esperienza ricevuta all'eliminazione dei nemici. Per sfruttare al meglio questo moltiplicatore, andate alla ricerca di tutti i nemici speciali nell'area (quelli contrassegnati da teschi blu, gialli o viola sulla mappa) o degli eventi a tempo. Il bonus resterà attivo fino a quando noterete un'icona gialla sulla testa del vostro personaggio.

