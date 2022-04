Diablo Immortal: come pre-registrarsi su PC e mobile per ottenere una skin gratis

Manca circa un mese all'arrivo di Diablo Immortal, il nuovo capitolo della storica serie Blizzard che non solo approderà sui dispositivi Android e iOS, ma verrà pubblicato anche su PC attraverso il client proprietario dell'azienda, ovvero Battle.net. Scopriamo insieme come eseguire la pre-registrazione anche su PC.

A cosa serve la pre-registrazione di Diablo Immortal?

Se non siete pratici del mondo dei videogiochi mobile, sappiate che la registrazione è un sistema molto semplice attraverso il quale gli utenti possono 'prenotare' i free to play e fare in modo che alla loro pubblicazione venga automaticamente avviato il download sui loro dispositivi. Spesso e volentieri, tale azione permette anche di ricevere alcuni omaggi come skin e bonus di altro tipo. Nel caso di Diablo Immortal, tutti i giocatori che effettueranno la pre-registrazione avranno accesso al set cosmetico Retaggio Vivente, il quale permette di modificare l'aspetto delle armature e delle armi degli eroi appartenenti ad ogni classe.

Come pre-registrarsi su PC, Android e iOS

Per effettuare la pre-registrazione su App Store e Google Play Store non occorre fare altro che aprire la pagina ufficiale del gioco su uno dei due negozi digitali e cliccare sul tasto situato in corrispondenza di quello che solitamente viene utilizzato per avviare il download di un prodotto. In questo modo avrete completato la registrazione e il prossimo 2 giugno 2022 il titolo verrà scaricato senza che voi facciate altro. Su PC, invece, è possibile pre-registrarsi sia effettuando l'accesso al sito ufficiale con un account Battle.net valido che accedendo al client Blizzard e cliccando sul tasto azzurro nella pagina del gioco (quello che vedete nell'immagine in calce alla guida).

Ecco di seguito tutti i link utili per raggiungere le pagine degli store sulle varie piattaforme e completare la pre-registrazione del gioco Blizzard:

