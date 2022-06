Diablo Immortal: come sbloccare gratis la skin Retaggio Horadrico

Volete dare un tocco di classe al vostro personaggio in Diablo Immortal? Sappiate allora che avrete solo per un periodo di tempo limitato la possibilità di ottenere gratuitamente una skin chiamata Retaggio Horadrico.

Cos'è la skin Retaggio Horadrico?

Retaggio Horadrico è il nome di un set di elementi cosmetici di Diablo Immortal, il nuovo action RPG targato Blizzard che può essere scaricato gratuitamente su PC, Android, iPad e iPhone. Si parla di set poiché all'interno di questo pacchetto gratuito si trova sia una skin per le armature che una per le armi, così da modificare l'estetica sia del personaggio che degli strumenti di morte che utilizza per massacrare i demoni. A differenza delle altre skin in vendita nel negozio, Blizzard ha deciso di distribuire gratuitamente questo set per ringraziare i milioni di giocatori che hanno effettuato la pre-registrazione.

Come sbloccare gratis il set Retaggio Horadrico

Sbloccare tutti e due gli elementi del set Retaggio Horadrico in Diablo Immortal è davvero semplice. Una volta nel gioco, aprite il menu cliccando sul tasto nell'angolo in alto a destra dello schermo e poi selezionate la tabella eventi nella colonna a sinistra. A questo punto visitate la tabella "Cosmetico Horadrico" ed effettuate il riscatto cliccando sul tasto in basso a destra. In questo modo vi verrà inviato un messaggio da leggere nella casella di posta in game per sbloccare l'oggetto sull'eroe in uso. Sappiate però che l'offerta è limitata nel tempo e potrete ricevere l'oggetto entro e non oltre il prossimo 1 luglio 2022. Va inoltre precisato che ogni giocatore può riscattare le skin con un solo personaggio, quindi riflettete bene prima di procedere con l'assegnazione di questi oggetti.

Come modificare la skin in Diablo Immortal

Una volta aperta la schermata dell'equipaggiamento, noterete che ai piedi del personaggio sul lato sinistro del menu è presente un tasto con su scritto "Cosmetici". Cliccando su questo tasto, avrete accesso ad una pagina nella quale poter gestire tutte le skin in vostro possesso per le armi e per il personaggio. Per chi non lo sapesse, indossare una skin non altera le statistiche dell'equipaggiamento, ma ne modifica esclusivamente l'aspetto estetico, il quale resta lo stesso a prescindere dall'armatura o dalle armi che il personaggio sta utilizzando.

Avete letto la nostra guida alle classi migliori con cui iniziare Diablo Immortal?