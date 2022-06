Diablo Immortal: come scaricare il gioco gratis su iPhone, iPad, Android e PC

Con qualche ora d'anticipo rispetto alla tabella di marcia annunciata da Activision Blizzard, Diablo Immortal è stato pubblicato sugli store per dispositivi Google ed Apple e i suoi server sono già accessibili. Se volete iniziare subito a massacrare demoni, ecco come fare per scaricare il gioco gratis.

Come scaricare Diablo Immortal su iOS/Android

Se volete giocare Diablo Immortal in modalità portatile, non avete bisogno d'altro che di uno smartphone o di un tablet con sistema operativo iOS o Android. Il titolo Blizzard si può infatti scaricare senza costi aggiuntivi da App Store e Google Play Store e non occorrono passaggi aggiuntivi: completate il download, avviate una partita e iniziate a divertirvi.

Ecco di seguito i link utili per procedere al download del gioco:

Come scaricare Diablo Immortal su PC

Come ben saprete, Diablo Immortal è in arrivo anche su PC ma questa versione arriverà domani, 2 giugno 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano. A differenza di quanto accade di solito, non avrete bisogno di emulatori per giocare la versione mobile sul vostro PC, dal momento che Blizzard ha deciso di lanciare in Open Beta una versione nativa. Per poter scaricare questa edizione del free to play vi basterà installare il client Battle.net e avviare il download gratuitamente da lì. In questo caso è già possibile eseguire il preload, così da iniziare a giocare immediatamente all'apertura dei server.

Vi suggeriamo inoltre di collegare il vostro account Blizzard al gioco, così da poter abilitare il cross-save e giocare su qualsiasi piattaforma senza mai perdere i progressi. Si tratta del metodo migliore per chi è intenzionato a giocare Diablo Immortal sia su mobile che su PC.

