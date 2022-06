Diablo Immortal: come trovare e usare le rune, a cosa servono

In Diablo Immortal le Rune rappresentano un elemento essenziale per l'ottimizzazione del proprio personaggio, essendo indispensabili per creare le Gemme Leggendarie. Nel gioco ci sono diversi metodi per ottenerle, che sia tramite speciali dungeon o con un semplice acquisto: vediamoli più nel dettaglio.

Il metodo più interessante e utile per fare vostre quante più Rune possibili è attraverso il completamento dei Varchi Antichi Potenziati, cioè modificati con l'uso di Emblemi Rari e Leggendari. Nei Varchi è possibile ottenere altri Emblemi e Rune, ma anche delle preziose Gemme Leggendarie; per quanto riguarda gli Emblemi, questi oggetti potranno essere acquisiti progredendo nel Pass Battaglia, ma anche sconfiggendo nemici nei Varchi. In generale si tratta di oggetti che troverete continuando a giocare, e che saranno di grande aiuto dopo la conclusione della campagna principale.



Una volta che avrete recuperato un numero sufficiente di Rune, potrete decidere di venderle al Mercato condiviso tra tutti gli utenti o usarle per creare Gemme Leggendarie, utili per garantire un ulteriore upgrade al vostro personaggio. Per farlo dovrete parlare con il gioielliere a Cuor della Marca. In tutto sono presenti 15 Rune nel gioco:

Ati

Weh

Nie

Pyr

Lux

Ord

Fa

Syl

Urs

Bol

Ent

Dro

Vox

Rae

Tyr

