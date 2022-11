Diablo Immortal tra corazze di pietra e fusione dei server: le novità della Stagione 7

Blizzard continua ad aggiornare il suo Diablo Immortal, free to play per dispositivi mobile (Android, iPhone e iPad) e PC che si prepara ad accogliere la settima stagione con nuovi contenuti e importanti novità che potrebbero ovviare alla recente diminuzione del numero di giocatori attivi.

La Stagione 7 di Diablo Immortal darà il via ad una fase di unificazione dei server meno popolati, così da fare in modo che gli utenti possano avere maggiori possibilità di interazione con altri giocatori e trovare più agilmente una squadra di compagni nelle attività cooperative. Tale operazione coinvolgerà anche i server italiani, dal momento che verrà unita sia la coppia di server formata da Talus'ar e Horadric Malus che quella costituita da Sescheron e Aranoch.

Al centro dell'aggiornamento troviamo un nuovo Battle Bass formato da 40 livelli, il cui acquisto permetterà ai giocatori di sbloccare una splendida armatura da Guardiano Antico per una classe a scelta. Ad accompagnare l'update vi sono nuove missioni legate ai meteoriti che si possono trovare in giro per la mappa e due eventi a tempo limitato che prendono il nome di Exalted Night e Shields of the Hearth, entrambi in arrivo a dicembre. Tutte queste novità arriveranno alle ore 3:00 del prossimo 24 novembre 2022, ovvero tra poche ore.

Sapevate che l'acquisto di Globi Eterni falsi ha messo nei guai diversi giocatori di Diablo Immortal? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Diablo Immortal.