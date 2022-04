Diablo Immortal ha una data d'uscita ufficiale, arriverà anche su PC

Come preannunciato qualche giorno fa, Blizzard ha fatto un nuovo annuncio a tema Diablo Immortal. In questa occasione, infatti, la software house ha svelato finalmente la data d'uscita ufficiale su dispositivi mobile dell'atteso free to play, il quale verrà accompagnato da una versione PC.

Il prossimo 2 giugno 2022, infatti, i giocatori potranno iniziare a scaricare e giocare Diablo Immortal su App Store e Google Play Store senza costi aggiuntivi (coloro i quali hanno effettuato la pre-registrazione avranno anche diritto a bonus esclusivi). Sappiate però che gli smartphone e i tablet Android e iOS non saranno i soli dispositivi sui quali si potrà giocare l'action RPG, poiché Blizzard ha deciso di permettere anche ai giocatori PC di affrontare orde di demoni e accumulare loot: sempre dal 2 giugno 2022, Diablo Immortal arriverà in Open Beta su PC tramite Battle.net e tale versione supporterà il cross-save con l'edizione mobile, così che i giocatori possano avere il loro profilo sempre con loro. Va precisato che i giocatori mobile non avranno bisogno di un profilo Battle.net per giocare, ma questo sarà obbligatorio per poter accedere alla versione PC e abilitare i progressi condivisi su più piattaforme. La versione PC di Diablo Immortal sarà inoltre giocabile sia tramite controller che con mouse e tastiera e, per la prima volta nella serie, si potrà muovere il personaggio utilizzando i tasti W, A, S e D.

Non ci resta altro da fare che lasciarvi al frenetico trailer d'annuncio della data d'uscita e della versione PC di Diablo Immortal.