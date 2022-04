Diablo Immortal: tra data d'uscita e versione PC, tutti i dettagli sul gioco gratis

Questo pomeriggio è stata finalmente svelata al pubblico la data d'uscita ufficiale di Diablo Immortal, l'attesissimo free to play di Blizzard che non si limiterà a colonizzare il mercato mobile, ma approderà anche in Open Beta su PC.

In occasione dell'annuncio, abbiamo avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere con Wyatt Cheng (game director) e Rod Fergusson (brand general manager) di Blizzard e apprendere alcune curiosità su questa inaspettata versione dell'action RPG. Stando alle dichiarazioni dei due sviluppatori, la versione PC del gioco includerà una vasta gamma di opzioni grafiche, asset in alta risoluzione e un sistema di controllo innovativo, poiché permetterà per la prima volta nella serie di avere il controllo totale dei movimenti del personaggio su PC (potremo muoverlo usando i tasti W, A, S e D). In ogni caso sarà possibile giocare la versione PC utilizzando i controller, supportati anche su mobile.

Prima di lasciarvi al filmato appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, il quale include tutte le informazioni che abbiamo appreso grazie all'evento organizzato da Activision Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale sulla versione PC di Diablo Immortal.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 2 giugno 2022 e la versione PC arriverà in Open Beta proprio al day one.