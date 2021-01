Diablo Immortal: il diavolo di Blizzard sbarca sul cellulare e non è niente male!

Abbiamo provato una versione Alpha di Diablo Immortal, la controversa versione per sistemi mobile dell'iconica serie action ruolistica firmata Blizzard che, nelle intenzioni della software house californiana e del colosso cinese NetEase, dovrebbe vedere la luce sui nostri smartphone e tablet nei prossimi mesi.

Realizzato con lo scopo dichiarato di ampliare la dimensione fantasy di Diablo senza smarcarsi dai suoi stilemi ludici e narrativi, Immortal ha quindi l'ambizione di coniugare l'esperienza di gameplay hack 'n' slash della saga a un contesto multiplayer tipico dei MOBA su mobile.

Il tempo trascorso con l'Alpha di Diablo Immorta, naturalmente, non ci ha dato modo di verificare se il modello economico adottato da Blizzard risulterà essere o meno virtuoso, ma di certo ci ha permesso di ritrovare nel titolo tutti quegli elementi che lo renderanno riconoscibile agli occhi degli appassionati della serie.

Dalla profondità del sistema di sviluppo e personlizzazione dell'eroe alla stratificazione delle meccaniche di gioco (e dei suoi controlli opportunamente riadattati alla nuova interfaccia), ogni tassello del puzzle contenutistico di Immortal sembra gridare a gran voce la propria volontà di appartenere a Diablo.

Solo dopo aver assistito all'uscita del gioco su sistemi iOS e Android, però, capiremo fino a che punto Blizzard e NetEase si saranno spinti per soddisfare le richieste dei fan della saga. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video in calce alla notizia e al nostro approfondimento a firma di Francesco Fossetti con la prova di Diablo Immortal.