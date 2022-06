Diablo Immortal finalmente disponibile: Blizzard pubblica il trailer di lancio

A distanza di quasi quattro anno dal suo annuncio originale avvenuto nel corso della BlizzCon 2018, Diablo Immortal è ora pronto per essere giocato da tutti gli appassionati. In verità Diablo Immortal è già uscito a sorpresa su sistemi mobile lo scorso primo giugno, nonostante la release ufficiale fosse fissata per il giorno dopo.

Poco cambia, dato che Blizzard Entertainment ha voluto celebrare l'esordio pubblicando il consueto trailer di lancio. Nessuna sequenza di gameplay, spazio invece a un filmato dal forte taglio cinematografico che mette in mostra le varie Classi disponibili all'interno dell'opera, che danno sfoggio di tutte le loro abilità principali combattendo in maniera spettacolare contro le armate demoniache.

Ricordiamo inoltre che il nuovo Diablo disponibile su PC e sistemi iOS e Android è accessibile gratis per chiunque e, al netto della sua natura di spin-off, promette di offrire un'esperienza ludica molto vicina a quella offerta dai giochi principali dello storico franchise nato nel 1997. Grazie alla nostra prova di Diablo Immortal, inoltre, potrete già farvi un'idea chiara di cosa il titolo Blizzard offre in questa versione free-to-play, prima di dargli una chance.

Gli autori hanno inoltre rivelato quanto dura la campagna di Diablo Immortal relativa al gioco base, promettendo l'arrivo di ulteriori contenuti post-lancio nel prossimo futuro.