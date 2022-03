Diablo Immortal esce il 30 giugno? Blizzard interviene e chiarisce la situazione

Nelle scorse ore è apparsa una data di lancio di Diablo Immortal su Apple Store, relativa alle versioni iOS dell'hack 'n' slash. Blizzard Entertainment non ha finora annunciato alcuna data specifica per l'esordio ufficiale del gioco, ed ha deciso di commentare la situazione.

Sebbene l'App Store riporti il 30 giugno come data di lancio di Diablo Immortal, Blizzard ha puntualizzato che la compagnia non ha ancora preso una decisione finale sul debutto del gioco, e che quello indicato è un semplice placeholder.

"A titolo di chiarimento per chi si preregistra su iOS e iPadOS, i giocatori noteranno che viene elencata una data di lancio del 30 giugno. Vogliamo chiarire che il 30 giugno non è la data di lancio ufficiale di Diablo Immortal, e questo è solo un placeholder utilizzato momentaneamente mentre ultimiamo i nostri piani finali. Aggiorneremo la community con i tempi di lancio ufficiali in un secondo momento".

Ricordiamo che le pre-registrazioni di Diablo Immortal sono già disponibili, e una volta raggiunti i 30 milioni di prenotazioni all'app, Blizzard e NetEase renderanno disponibile lo speciale set cosmetico da Horadrim. Il bundle sarà sbloccabile entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'action game free-to-play, e includerà al suo interno diversi oggetti cosmetici con cui adornare il proprio alter ego.