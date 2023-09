Diablo Immortal si espande con Rinascita Oscura: tutte le novità dell'aggiornamento gratis

Dopo aver ampliato il perimetro ludico e contenutistico di Diablo Immortal con il Cavaliere del Sangue, Blizzard e NetEase delineano il quadro completo delle ricche novità in arrivo con Rinascita Oscura, il prossimo Major Update che interesserà tutti gli esploratori di Sanctuarium.

"Strani sogni e strane scomparse stanno avvenendo nella città di Wortham", si legge nella sinossi che ci offre una veloce infarinatura delle novità che attraverseranno presto l'universo action ruolistico di Diablo Immortal su PC e sistemi mobile iOS e Android. L'aggiornamento Rinascita Oscura ci porterà a esplorare luoghi oscuri e iconici della dimensione ARPG di Diablo grazie alla Spedizione che ci condurrà nella Cattedrale di Tristram, uno scenario pieno di nemici mortali e di tesori inestimabili.

Nella Cattedrale di Tristram dovremo affrontare il Macellaio ed esplorare scenari da incubo come il maniero del Re Folle, per poi scatenare tutta la forza del proprio alter-ego in Vicolo del Sangue, un'attività PvP dove i Clan Oscuri possono dimostrare il proprio valore nella Guerra delle Ombre e scontrarsi contro gli Immortali per ricevere bonus nella nuova parte di veglia delle Lame del Ciclo del Conflitto.

Spazio anche a 3 nuove Gemme Leggendarie, al Pass Battaglia della Stagione 18, a nuovi cosmetici nel Mercato Fantasma, al ritorno di Recluta un Amico e di Luna Vorace. La nuova fase ingame di Diablo Immortal partirà il 21 settembre su PC e sistemi mobile. Sempre per il 21 settembre è previsto il lancio di Rivolta del Campione, un evento a tempo limitato che durerà fino all'8 ottobre per dare modo ai giocatori di ricevere Encomi del Campione che, una volta ottenuti, potranno essere scambiati con Oro, Materiali di Scarto, Polvere Incantata, oggetti leggendari, Perle Telluriche ed Emblemi Leggendari.