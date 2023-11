Diablo Immortal si espande: teaser di Blizzard sulle novità dell'Update di dicembre

Dopo Rinascita Oscura, l'espansione di Diablo Immortal prosegue con le ricche novità che il team di Blizzard Entertainment si ripromette di lanciare a dicembre con Splintered Souls, il prossimo Update gratuito.

Ad accompagnarci nel girone dantesco della nuova fase ingame di Diablo Immortal è Rod Fergusson: l'alto esponente di Blizzard torna in favore di telecamera per fornirci delle importanti anticipazioni sugli interventi compiuti dalla casa di Irvine per ampliare e arricchire costantemente l'offerta ludica del kolossal free-to-play per sistemi mobile.

Con Splintered Souls, il team interno a Blizzard impegnato nel progetto a sviluppo continuo di Diablo Immortal proseguirà la storia principale per condurre gli esploratori di Sanctuarium verso una nuova regione, le Southern Dreadlands. Una volta giunti in questa landa infernale, i giocatori potranno affrontare nuovi boss, cimentarsi in frenetici combattimenti PvP e "scoprire qualcosa di molto familiare".

Per tutti gli altri approfondimenti sui contenuti inediti e sulle sorprese previste da questa espansione gratuita, non ci resta che attendere fino al 14 dicembre ed effettuare il download dell'Update che darà ufficialmente inizio alla fase Splintered Souls di Diablo Immortal. Ai fan della serie consigliamo inoltre di leggere il nostro riassunto delle tante sorprese dalla BlizzCon 2023 su Diablo 4, dal DLC Vessel of Hatred alle novità di gameplay.