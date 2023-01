Diablo Immortal si evolve: nuova Classe, attività PvP e sfide di pesca nella Roadmap 2023

Se il 2022 ha visto i patiti della saga action GDR di Blizzard festeggiare il ritorno all'Inferno con Diablo Immortal, il 2023 promette di essere altrettanto ricco di sorprese ed emozioni per gli esploratori di Sanctuary su PC e sistemi mobile.

Dalle pagine del subreddit principale di Diablo Immortal, il community manager Adam 'PezRadar' Fletcher si rivolge alla community per illustrare gli interventi che Blizzard intende compiere da qui ai prossimi mesi per ampliare il perimetro ludico, contenutistico e narrativo dell'ARPG gratuito.

Fletcher esordisce nel suo discorso ricordando come il 2022 abbia visto approdare su Diablo Immortal due importanti aggiornamenti: nel corso dell'anno appena iniziato, ci saranno ulteriori quattro 'Major Update', ciascuno dei quali contribuirà a rendere ancora più profonda l'esperienza di gioco offerta agli utenti.

Gli aggiornamenti in questione porteranno in dote miglioramenti al sistema dei Clan, delle funzionalità social ingame inedite e novità per quanto concerne il gameplay: la novità più importante sarà però rappresentata dall'introduzione di una Classe originale, grazie alla quale poter approcciarsi in modi inediti alle sfide contro i mostri di Sanctuary.

Fletcher entra poi nel merito delle modifiche apportate alla progressione dell'avventura e delle attività più avanzate: i Major Update del 2023 di Diablo Immortal introdurranno nuove missioni principali e secondarie, il cui scopo primario sarà quello di "infondere maggiore varietà al gameplay". Non mancherà poi una nuova modalità competitiva e delle attività di pesca, oltre a degli eventi che, a detta dell'esponente di Blizzard, "modificheranno pesantemente il gameplay di Immortal".

In attesa di ulteriori informazioni da parte del team di Irvine, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per leggere questa guida di Diablo Immortal su classi, ricompense e impostazioni.