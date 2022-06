Diablo Immortal: fan sciupa 50mila dollari di bonus di World of Warcraft in loot box

Mentre in rete non accennano a placarsi le polemiche per le microtransazioni di Diablo Immortal, a un redditor è venuta la 'geniale' idea di dilapidare il proprio patrimonio in bonus di World of Warcraft, dal valore complessivo di oltre 50.000 dollari, convertendolo in loot box di Diablo Immortal.

L'appassionati di World of Warcraft ha infatti deciso di servirsi del sistema di conversione del negozio digitale di Blizzard per spendere i suoi 600 milioni di token dorati di WoW nell'acquisto di pacchetti, boost e oggetti speciali nello store interno dello spin-off mobile di Diablo per un valore totale di 50.000 dollari, corrispondenti a circa 47.600 euro al tasso di cambio attuale.

Nel raccontare l'accaduto, il redditor spiega di aver guadagnato i token di World of Warcraft partecipando negli anni alle aste, utilizzando codici o accedendo a varie promozioni in eventi come la BlizzCon: una volta scoperto che avrebbe potuto utilizzare i gettoni di WoW per gli acquisti in microtransazioni di Diablo Immortal, il fan Blizzard si è speso (letteralmente) in una strenua ricerca di sistemi per trasformare il proprio personaggio in una "balena dorata", ossia un eroe-meme che mostri alla community tutte le storture dell'attale sistema delle loot box su cui si basano le microtransazioni di Immortal.

Tale processo, spiega il redditor, ha richiesto del tempo per via delle limitazioni imposte da Blizzard nel volume massimo di loot box giornaliere e di token WoW convertibili. Qualora ve la foste persa, qui trovate anche l'assurda storia del giocatore di Diablo Immortal che ha speso 15mila dollari in loot box per acquisire una gemma rara, salvo poi distruggerla una volta sbloccata!