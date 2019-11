Diablo Immortal: il GDR mobile torna a mostrarsi in immagini e video dalla BlizzCon 2019

A margine della BlizzCon 2019 con il video di annuncio di Diablo 4, i vertici di Blizzard Entertainment ci aggiornano sullo sviluppo del progetto mobile di Diablo Immortal mostrandoci delle immagini e delle scene di gioco inedite tratte dall'ultima build dell'action GDR realizzato in partnership con NetEase.

Dalle pagine del portale ufficiale di Blizzard, gli autori di Diablo Immortal confermano l'avanzato stadio di sviluppo del titolo e promettono di lanciarlo quanto prima, salvo poi ribadire che l'uscita su sistemi mobile iOS e Android avverrà solo quando il gioco raggiungerà gli elevati standard qualitativi richiesti dalla community.

Il nuovo filmato di gameplay confezionato in occasione della BlizzCon 2019 ci mostra la Cacciatrice di Demoni, una guerriera che andrà a unirsi alle già annunciate classi personaggio del Barbaro, del Monaco e della Maga. L'altro elemento di innovazione del video di Diablo Immortal riguarda le Ultra, degli attacchi speciali da caricare per infliggere un quantitativo maggiore di danno alle schiere di demoni e di creature della notte che oseranno sfidare il nostro gruppo di eroi.

L'ultimo aggiornamento sul progetto ribadisce infine la volontà di Blizzard e NetEase di proporre un'esperienza di gioco tipicamente MMORPG, con funzioni multigiocatore che comprenderanno le Zone sempre condivise, le Spedizioni ripetibili per party con quattro giocatori, il supporto alle Gilde e altro ancora. In calce alla notizia trovate le nuove immagini di Diablo Immortal pubblicate in occasione della BlizzCon di Anaheim.