Diablo Immortal: gemme potenziate e un evento a tempo nell'update della Stagione 8

A poche settimane dal debutto della Stagione 8 di Diablo Immortal, intitolata Terror's Tide, Blizzard ha confermato che questa settimana arriveranno nuovi contenuti gratis nell'action RPG per PC e mobile.

Dopo una breve fase di manutenzione programmata che si terrà giovedì 5 gennaio 2023 dalle 1:00 alle 3:00 del fuso orario italiano, Diablo Immortal riceverà un aggiornamento gratuito che apporterà alcune importanti modifiche basate sul feedback della community. La patch in questione interviene su alcune Gemme Leggendarie che, secondo gli utenti, non sono particolarmente efficaci: ci stiamo riferendo a Chip of Stoned Flesh ed Everlasting Torment, entrambe pronte a subire un upgrade dei loro effetti. Altra novità riguarda le Pietre della Riforgiatura, che potranno essere acquistate dai giocatori anche tramite l'esborso di 1.000 unità di Platino. Non meno importante è l'evento a tempo limitato Rising Damnation, che fino al prossimo 13 gennaio 2023 permetterà di completare alcuni obiettivi ed ottenere Gemme Leggendarie, risorse e biglietti per i varchi.

Per chi non lo sapesse, Diablo Immortal può essere scaricato senza costi aggiuntivi sia su PC (tramite il client Battle.net) che sui dispositivi mobile, attraverso il Google Play Store di Android e l'App Store di iOS.

