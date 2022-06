Diablo Immortal: già generati oltre 24 milioni di introiti grazie alle microtransazioni

Nonostante subito dopo il lancio Diablo Immortal sia stato vittima di review bombing a causa delle microtransazioni ritenute estremamente invasive dall'utenza, è proprio grazie alle stesse che l'ultima fatica di Blizzard Entertainment si sta rivelando un grande successo economico per la compagnia.

Stando a quanto scoperto tramite il sito AppMagic, dal lancio avvenuto lo scorso 2 giugno 2022 al momento in cui scriviamo, Diablo Immortal ha già generato ben 24 milioni di introiti tramite microtransazioni. Il 43% della spesa totale proviene da utenti degli Stati Uniti, mentre il 23% è invece legata ai giocatori Sudcoreani. Il Giappone e la Germania seguono infine rispettivamente con l'8% ed il 6%.

Ricordiamo che il titolo Blizzard è stato distribuito attraverso la formula del free-to-play, ma le microtransazioni risultano essere un elemento fondamentale per potersi godere al meglio l'esperienza messa a punto dagli sviluppatori, motivo che ha dunque fatto storcere il naso a migliaia di giocatori che hanno manifestato il proprio malcontento attraverso recensioni negative in massa su Metacritic.

In ogni caso Diablo Immortal è già stato scaricato oltre 10 milioni di volte tra PC e sistemi mobile, rivelandosi quindi già un importante successo per la serie: si tratta infatti del più grande lancio di sempre per un qualunque gioco di Diablo, nonostante le controversie relative al suo sistema di monetizzazione ritenuto molto aggressivo.