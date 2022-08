Diablo Immortal giocato dalle stelle dell'Heavy Metal nel video 'Scatena i non morti'

I fuochi dei Burning Hells e tre delle band heavy metal più famose del mondo si ritrovano nella dimensione videoludica di Sanctuarium per dare vita a 'Scatena i Non Morti', un trailer promozionale che vede le stelle del metal divertirsi a seminare il terrore tra i mostri di Diablo Immortal.

La nuova collaborazione tra Blizzard e l'etichetta discografica Music for Nations si concretizza così con un trailer che vede per protagonisti i gruppi heavy metal britannici Dani Filth (Cradle of Filth), Bury Tomorrow e Witch Fever imbracciare le armi e unirsi alla lotta contro le forze demoniache del Signore della Dannazione di Diablo Immortal.

In virtù di questa partnership, le band heavy metal più famose di Music for Nations hanno rinsaldato la propria collaborazione con Blizzard per organizzare delle attività speciali. Con Art Tribute Album Takeover, ad esempio, i Bury Tomorrow hanno reimmaginato le copertine dei loro album utilizzando l'iconografia infernale di Diablo Immortal, per poi portare le loro creazioni all'interno dei maggiori servizi di musica in streaming.

Nel corso del Download Festival, inoltre, i Bury Tomorrow hanno partecipato a una sessione di gioco su Diablo Immortal nel backstage e coinvolto i fan attraverso i social media. Le band heavy metal di Music for Nations hanno inoltre tenuto delle interviste coi media e pubblicato dei post sui social a sostegno della campagna, coinvolgendo anche qui la community per arruolare nuovi guerrieri nella battaglia infernale contro le creature che infestano la dimensione di Diablo Immortal.