Diablo Immortal gratis: le migliori impostazioni per giocare meglio

Diablo Immortal è il free-to-play di Blizzard collocato tra gli eventi del secondo e terzo episodio. Sviluppato per sistemi mobile ma disponibile anche su PC, l'action RPG ci riporta a Sanctuary con la stessa, celebre formula di gioco: ecco quali sono le migliori impostazioni per vivere al meglio lo sterminio delle armate infernali.

Sicuramente la natura mobile del titolo è ciò che più contraddistingue questo spin-off, pensato per adattarsi ai comandi e all'esperienza su dispositivi più piccoli. I comandi touch restano il sistema di controllo principale, tuttavia rimane consigliato l'utilizzo di joypad da collegare al vostro smartphone: sebbene le abilità disponibili siano meno numerose rispetto ai giochi della serie principale, avere in mano un controller restituisce anche in questa circostanza un feeling ed una gestione del proprio personaggio più solida e confortevole. A tal proposito, ecco una lista dei controller compatibili con Diablo Immortal.

Diverse impostazioni possono comunque essere cambiate per adattarsi ai vostri gusti: ad esempio, è sempre consigliabile preferire il framerate alla qualità grafica. Diablo Immortal (ecco l'ultimo trailer di Diablo Immortal) permette su mobile di scegliere tra diversi livelli di dettaglio, dunque è bene usare impostazioni consone alle capacità tecniche del vostro dispositivo, in modo così da garantire un'elevata fluidità generale dell'azione.



Altra opzione decisamente utile è attivare uno speciale filtro per il loot, che impedisce il raccoglimento di specifiche rarità: arrivati ad un certo punto dell'avventura, ad esempio, potreste non essere più interessanti a oggetti normali favorendo al contrario la raccolta di strumenti leggendari. Con questa possibilità potrete acquisire i pezzi più preziosi che fanno al caso vostro. Infine, è possibile cambiare la dimensione dell'interfaccia generale: ridurla il più possibile potrebbe migliorare di molto la pulizia e l'ordine su schermo, soprattutto su display dalle dimensioni ridotte.

A proposito dell'Action/RPG di Blizzard, ecco come funzionerà la chat di Diablo Immortal.