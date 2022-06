Diablo Immortal, guida al Battle Pass: come sbloccarlo e ottenere le ricompense gratis

Come ormai quasi tutti i free to play, anche Diablo Immortal propone ai giocatori un sistema di progressione basato sul Pass Battaglia, il quale permette di accedere ad una corposa serie di ricompense.

Il pass del gioco gratis targato Blizzard segue le stesse regole di tutti gli altri pass: per un periodo di tempo limitato, i giocatori possono scalare i livelli ed ottenere gli oggetti appartenenti a due diverse fasce, una premium ed una gratuita. Chi decide di non acquistare il pass può limitarsi ad ottenere le ricompense gratuite, invece chi procede con l'acquisto del pass può ricevere sia gli oggetti gratis che quelli premium.

Come sbloccare il Battle Pass di Diablo Immortal

A differenza di quanto accade in altri giochi gratis, in Diablo Immortal il pass non è disponibile sin da subito e occorre soddisfare un semplice requisito per sbloccare l'accesso. Basta infatti creare un personaggio e completare la prima mezz'ora di gioco, la quale vi porterà nell'area della mappa chiamata "Cimitero di Landafosca". Sarà proprio qui che vi verrà permesso di accedere alla schermata del pass e di iniziare a scalare i suoi livelli.

Come ottenere le ricompense premium del pass

A meno che non decidiate di accontentarvi delle ricompense gratuite del pass, l'unico modo per ricevere quelle premium in Diablo Immortal è quello di procedere all'acquisto di una delle due versioni a pagamento della Stagione 1.

Ecco di seguito le due versioni del Battle Pass di Diablo Immortal:

Pass Battaglia Potenziato - Prezzo: 4,99 euro

Pass Battaglia Potenziato da Collezione - Prezzo: 14,99 euro

Il primo sblocca semplicemente il percorso premium delle ricompense, invece il secondo contiene anche un ticket per saltare i primi 14 livelli, una cornice esclusiva per il profilo e una skin per alterare l'aspetto dei portali. In entrambi i casi riceverete l'Arma dei Fantasmi di Landafosca al livello 1 e l'Armatura dei Fantasmi di Landafosca al livello 100.

