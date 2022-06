Diablo Immortal guida: quali sono le classi più forti per iniziare il gioco gratis?

All'inizio della vostra prima partita di Diablo Immortal vi ritroverete di fronte alla schermata di selezione della classe, la quale offre la possibilità di scegliere una tra le sei opzioni disponibili al momento: Crociato, Cacciatore di Demoni, Mago, Barbaro, Negromante e Monaco. Scopriamo insieme quali sono le più forti e per quale motivo.

Prima di cominciare con i consigli, vi suggeriamo di effettuare un test con ciascuna delle classi presenti in Diablo Immortal. Il gioco mette a disposizione dei giocatori un numero di slot per i personaggi sufficiente alla creazione di un eroe per ciascuna classe, così da poter valutare per bene i pregi e i difetti di ognuna. Sappiate però che alcune ricompense come quelle del Pass Battaglia di Diablo Immortal si possono riscattare su un solo personaggio.

Cacciatore di Demoni

Al momento ci sono pochi dubbi su quella che è la classe più efficiente di Diablo Immortal, ovvero il Cacciatore di Demoni. Questo letale eroe armato di doppia balestra non ha un gran quantitativo di punti salute, ma quasi tutti i suoi attacchi hanno una gittata notevole ed è dotato di una notevole agilità che gli permette di restare sempre in movimento mentre continua ad infliggere danno. Uno degli aspetti più interessanti del Cacciatore di Demoni consiste nella varietà delle skill, che gli consentono di posizionare torrette, trappole e altri gadget che possono essere di grande aiuto sia per i giocatori solitari che nel corso di un raid.

Negromante

Anche il Negromante è tra le classi più forti di Diablo Immortal ed è probabilmente la più adatta per tutti quei giocatori che vogliono godersi il free to play di Blizzard in solitaria. Questo guerriero armato di falce e scudo può evocare scheletri di ogni genere che possono contribuire negli scontri e attirare l'attenzione degli avversari, così da avere tutto il tempo di ripristinare la salute o caricare un'abilità. Molto utile è anche la possibilità di far esplodere i cadaveri dei mob caduti in battaglia, così da infliggere notevoli danni ad area nelle fasi più concitate.

Barbaro

Se volete che il vostro personaggio sia tanto forte quanto facile da utilizzare, allora non potete che iniziare la vostra avventura a Sanctuarium con il Barbaro. Questo concentrato di muscoli e ignoranza punta tutto sugli attacchi corpo a corpo ed è in grado di curarsi semplicemente infliggendo danno, seppur in piccola percentuale. L'unico difetto del Barbaro riguarda i giocatori solitari, poiché le sue abilità possono potenziare l'intero party e giocando da soli sprechereste alcune delle potenzialità di questa classe.

Crociato

Il Crociato è meno indicato per chi vuole giocare Diablo Immortal da solo ed è una classe dotata di un damage output inferiore se confrontato alle potenzialità di altre classi. Ciò non significa che non si tratti di una classe utile, anche perché il Crociato è un elemento fondamentale nel party quando si affrontano le attività endgame: questo personaggio è in grado di aumentare il danno dei suoi alleati o renderli temporaneamente invincibili ed è quindi un perfetto eroe di supporto.

Mago

Una classe che funziona meno per i nuovi giocatori di Diablo Immortal è quella del Mago. Pur disponendo di attacchi molto forti in termini di danno inflitto, questa classe è molto fragile e i suoi incantesimi hanno tempi di carica molto elevati, i quali rischiano di esporlo ai colpi nemici. Questo significa che il Mago, al netto del suo incredibile potere, richiede una certa abilità da parte del giocatore nel continuo riposizionamento e il calcolo preciso della distanza utile dal nemico per poter eseguire gli incantesimi.

Monaco

L'ultima classe di cui vi parleremo è il Monaco, anch'esso piuttosto difficile da utilizzare e con qualche limitazione rispetto alle altre scelte. I suoi veloci attacchi corpo a corpo possono colpire un solo bersaglio alla volta ed è fondamentale per il corretto uso di questo eroe sapersi continuamente riposizionare attraverso l'utilizzo di abilità di movimento. Pur avendo questi difetti, il Monaco è probabilmente una delle scelte migliori per chi vuole cimentarsi nelle modalità PvP, in cui tutto ruota intorno agli scontri uno contro uno.

