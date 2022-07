Diablo Immortal guida: come cambiare classe gratis

Come promesso dagli sviluppatori qualche settimana fa, la Stagione 2 di Diablo Immortal ha accolto la funzionalità intitolata 'cambio della classe', la quale permette ai giocatori di avere un'esperienza di gioco più varia e di adattarsi alle varie esigenze durante l'endgame.

Cos'è il cambio della classe?

Per chi non lo sapesse, il cambio di classe è una feature che gli sviluppatori di Diablo Immortal hanno annunciato ancor prima del debutto del free to play su PC, Android ed iOS. Si tratta di una meccanica attraverso la quale i giocatori possono modificare la classe del personaggio in uso senza dover crearne uno da zero. In questo modo si può passare ad un tipo di eroe diverso con un set di equipaggiamento del livello del personaggio e iniziare ad accumulare pezzi leggendari o del set da quel punto, con tanto di possibilità di riutilizzare tutti i punti eccellenza accumulati.

Come cambiare classe

Il primo requisito utile per cambiare classe in Diablo Immortal consiste nel raggiungimento del livello esperienza 35. A questo punto sarà possibile visitare Cuor della Marca e recarsi presso la Basilica di Selynne, in fondo alla quale vi è ora un particolare braciere chiamato Fiamme Mutevoli con cui il personaggio può interagire grazie ad un semplice click. Vi si aprirà in questo modo un nuovo menu attraverso il quale selezionare la nuova classe: se state selezionando per la prima volta un tipo di personaggio, prima di iniziare a giocare potrete anche personalizzarne l'aspetto fisico grazie all'editor. Questo significa che potrete creare un personaggio diverso per ciascuna delle classi disponibili e, nel caso doveste decidere di ritornare ad utilizzarlo, vi ritroverete con lo stesso eroe giocato in precedenza. Tale meccanica può essere sfruttata una volta ogni settimana e non vi è alcun modo di velocizzare il cooldown tramite microtransazioni. Va inoltre precisato che cambiare classe non modifica l'appartenenza ad una Brigata, ma resetta alcune classifiche, come quella dei Varchi di Sfida. Chi ha inoltre acquistato una skin, non potrà usarla su classi diverse da quelle per le quali l'ha aggiunta all'inventario.

