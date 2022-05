Diablo Immortal: guida ai controller compatibili su PC, iOS e Android

Manca pochissimo al lancio ufficiale di Diablo Immortal ed è probabile che, a prescindere che decidiate di giocare il free to play di Blizzard su PC o smartphone, vogliate utilizzare un controller per godervi al meglio l'esperienza. A questo proposito, vi proponiamo tutti i dettagli sulle periferiche compatibili con il titolo.

Ecco di seguito l'elenco dei controller che si possono usare per giocare a Diablo Immortal sulle varie piattaforme:

Versione PC - Controller con filo



Controller Wireless per Xbox One

Logitech Gamepad F510

Logitech Gamepad F710

Sony Dualshock 3, il controller di PlayStation 3

Sony Dualshock 4, il controller di PlayStation 4

Sony DualSense, il controller di PlayStation 5

Joycon Nintendo Switch (serve un'impugnatura dotata di porta USB tipo C)

Nintendo Switch Pro Controller

Xbox Adaptive Controller

Controller Elite per Xbox

Controller Elite per Xbox Series 2

Versione PC - Controller Bluetooth o con adattatore proprietario per Windows

Controller Bluetooth Wireless per Xbox One

SteelSeries Stratus Duo (tramite Bluetooth)

Sony Dualshock 3 (tramite adattatore Bluetooth di 8BitDo)

Sony Dualshock 4 (tramite Bluetooth)

Sony DualSense

Nintendo Switch Pro Controller (tramite Mayflash Magic NS)

Versione iPhone/iPad

Controller Backbone One

Razer Kishi

Controller Rotor Riot MFI

SteelSeries Nimbus MFI

Sony DualShock 4

Sony DualSense

Controller Elite per Xbox Series 2 (serve iOS 15 o superiore)

Xbox Adaptive Controller (serve iOS 14 o superiore)

Controller Bluetooth Wireless per Xbox One

Controller Bluetooth per Xbox Series X|S

Versione Android

Controller Bluetooth Wireless per Xbox One

Controller Bluetooth per Xbox Series X|S

SteelSeries Stratus Duo

Sony Dualshock 4

Sony DualSense

Controller Elite per Xbox Series 2

Xbox Adaptive Controller

Razer Kishi

Controller 8BitDo SN30 Pro

Va precisato che, nel caso della versione iOS e Android del gioco, Blizzard non cita la possibilità di usufruire di un controller con cavo ed è probabile che il titolo su mobile sia compatibile esclusivamente con i pad senza fili. Come potete invece leggere nell'elenco, la versione PC supporta ufficialmente sia i controller con cavo che senza fili, a patto che il vostro computer sia dotato di un ricevitore Bluetooth o di quello fornito dal produttore della periferica, come quello targato Microsoft per i pad Xbox.

