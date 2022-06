Diablo Immortal: guida ai livelli di difficoltà

Come vuole la tradizione della serie di A-RPG sviluppati da Blizzard a partire dal 1996, anche l’esperienza offerta dal nuovo Diablo Immortal ruota attorno a diversi gradi di sfida. In questa guida vi spiegheremo come aumentare la difficoltà del gioco e quali saranno le dirette conseguenze sul gameplay.

Come cambiare difficoltà in Diablo Immortal

Prima di potersi misurare con altre difficoltà, i giocatori del free-to-play uscito su PC e dispositivi mobile devono aver raggiunto il livello 60 in modalità Normale. A quel punto, visitando Westmarch (l’HUB che diventa accessibile completando la prima serie di quest), vi basterà aprire la mappa e interagire con l’icona a forma di teschio situata nell’angolo superiore destro dello schermo. Ecco quali sono le opzioni fra cui scegliere e i modificatori che le caratterizzano.

Le difficoltà di Diablo Immortal

All’aumentare della difficoltà corrisponde un incremento della qualità del bottino ottenuto in battaglia, così come un più alto valore di minaccia rappresentato dai mostri incontrati nei dungeon. Per ovviare a quest’ultimo aspetto, i giocatori dovranno necessariamente unirsi fra loro formando un gruppo, che a seconda della modalità dovrà contare più o meno membri.

Difficoltà Normale

Valore combattivo dei mostri : predefinito

: predefinito Qualità del bottino : pezzi d’equipaggiamento che vanno dal livello 1 al 60

: pezzi d’equipaggiamento che vanno dal livello 1 al 60 Condizioni: nessuna in particolare

Difficoltà Inferno I

Valore combattivo dei mostri : 390

: 390 Qualità del bottino : pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 1 a 60) e parti dei Set

: pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 1 a 60) e parti dei Set Condizioni: i dungeon richiedono un gruppo da due persone

Difficoltà Inferno II

Valore combattivo dei mostri : 1190

: 1190 Qualità del bottino : pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 30 a 130) e parti dei Set

: pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 30 a 130) e parti dei Set Condizioni: i dungeon richiedono un gruppo da quattro persone

Difficoltà Inferno III

Valore combattivo dei mostri : 2150

: 2150 Qualità del bottino : pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 90 a 210) e parti dei Set

: pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 90 a 210) e parti dei Set Condizioni: i dungeon richiedono un gruppo da quattro persone

Difficoltà Inferno IV

Valore combattivo dei mostri : 3270

: 3270 Qualità del bottino : pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 160 a 300) e parti dei Set

: pezzi d’equipaggiamento Eroe (da livello 160 a 300) e parti dei Set Condizioni: i dungeon richiedono un gruppo da quattro persone

