Diablo Immortal: guida alla personalizzazione, cosa c'è da sapere

Diablo Immortal è finalmente disponibile su PC e sistemi mobile. Lo spin-off della storica saga targata Blizzard è come di consueto un Action/RPG basato sul bottino raccolto, utile per rendere sempre più forti i propri personaggi. Ecco quali sono gli elementi principali della personalizzazione.

Il primo passo da compiere con la creazione del personaggio è. Le tipologie presenti in Immortal (a riguardo, ecco le migliori impostazioni per giocare a Diablo Immortal ) sono sei, tutte provenienti dai giochi principali della serie:In più, sarà possibile selezionare il modellodel proprio eroe, oltre a tre diversi modelli facciali standard per aggiungere un poco di differenziazione estetica. Di certo, però, l'elemento principale di personalizzazione rimane la varietà stilistica deiche il nostro protagonista andrà a indossare.aggiunge a questo aspetto un ulteriore libertà,: sacrificando gli oggetti leggendari potremo ottenere la loro Essenza, ovvero le sue proprietà come statistiche e danni, decidendo di applicarla ad un artefatto esteticamente più gradevole, o più adatto alla coerenza visiva che desideriamo. Infine, utili sono anche i set cosmetici,senza intaccare i poteri e l'efficacia della build scelta.

Se siete pronti per buttarvi nella mischia demoniaca, ecco quale serve scegliere per iniziare a giocare a Diablo Immortal.