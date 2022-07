Diablo Immortal: l'hack 'n' slash ha generato $100 milioni in due mesi su mobile

Al netto delle controversie scaturite dal sistema di monetizzazione adottato da Blizzard Entertainment, Diablo Immortal ha ottenuto un grande successo dal lancio, affermandosi come uno dei mobile game più in voga del momento.i re.

Secondo i dati forniti da Sensor Tower, Diablo Immortal ha generato 100 milioni di dollari in microtransazioni su piattaforme mobile sin dal lancio avvenuto circa due mesi fa. L'hack 'n' slash è tra i giochi mobile più veloci di sempre a raggiungere tale traguardo.

Seppur impressionanti, i numeri non superano quelli di Pokémon GO che ha impiegato solo due settimane per raggiungere la soglia dei 10 milioni di dollari, nel mentre Fire Emblem Heroes, il mobile game di maggior successo targato Nintendo, ha impiegato dieci settimane. Sensor Tower riferisce anche che Fortnite e Final Fantasy 15: A New Empire hanno impiegato rispettivamente 12 e 22 settimane per raggiungere i $100 milioni.



I ricavi di Diablo Immortal - di cui non vengono peraltro inclusi gli incassi da PC - sono destinati ad aumentare, con il gioco che si appresta ad arrivare anche in Cina. Sensor Tower ha specificato che il il titolo di Blizzard è stato il prodotto più scaricato in tutte le categorie dell'App Store durante i suoi primi due giorni di lancio. Prevedibilmente, Diablo Immortal è stato anche il gioco più profittevole sul marketplace di Apple durante il giorno del suo debutto.

Intanto i giocatori hanno segnalato un grave bug di Diablo Immortal che causa perdite fino a 5 milioni di XP.