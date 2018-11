Diablo Immortal: in origine ne era prevista la pubblicazione solo in Cina?

Diablo Immortal, il nuovo titolo mobile legato alla serie Diablo, non è stato accolto in maniera molto positiva dalla Community legata all'IP di Blizzard. Un recente articolo apparso su Kotaku sembra svelare alcuni retroscena sul suo sviluppo.

L'articolo, che porta la firma di Jason Schreier, ha dato infatti il via a numerosi rumor relativi a passati ed attuali progetti di sviluppo in casa Blizzard. Tra questi, la possibile esistenza di un titolo mobile legato all'IP World of Warcraft. Numerose sono anche le informazioni in merito ad alcuni retroscena legati allo sviluppo di Diablo Immortal.

Secondo quanto affermato da Kotaku, sembra infatti che la decisione di sviluppare questo spin-off mobile sia stata fortemente influenzata dalla popolarità della serie Diablo in Cina. Nel Paese, Blizzard aveva già reso disponibile come free-to-play Diablo III, il quale vi avrebbe riscosso un grande successo. Secondo quanto riferito dalle fonti di Schreier, Diablo Immortal doveva originariamente essere pubblicato esclusivamente sul mercato cinese, ma, in una fase successiva, Blizzard avrebbe optato per una release globale.

Schreier ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, lo sviluppo di Diablo Immortal non starebbe sottraendo risorse allo sviluppo di Diablo IV, a quanto pare in fase di realizzazione con il nome in codice di "Fenris". I due titoli sarebbero infatti realizzati da due team distinti, inoltre, per la produzione del titolo mobile, Blizzard starebbe usufruendo del supporto esterno della Compagnia cinese NetEase, la stessa con cui avrebbe collaborato per la diffusione di Diablo III nel Paese Asiatico. Come già sottolineato in relazione alle precedenti notizie citate in questa news, vi invitiamo a qualificare le informazioni non ufficializzate da Blizzard come rumor.