Diablo Immortal incassa più di un milione di dollari al giorno nonostante le polemiche

Activision Blizzard ha già incassato 49 milioni di dollari da Diablo Immortal durante il primo mese di presenza sul mercato, per un totale di oltre un milione di dollari al giorno. Ad oggi il gioco ha ottenuto dieci milioni di download, generando però numerose polemiche e attirandosi varie critiche.

Diablo Immortal è il miglior lancio di sempre per la serie, persino superiore a quello di Diablo 3, titolo capace di vendere 3.5 milioni nel primo giorno e 6.3 milioni di copie nella prima settimana nel lontano 2012. Diablo Immortal ha toccato il traguardo dei dieci milioni di download il 30 giugno, sei settimane dopo il lancio.

Per quanto riguarda i download, il gioco più fortunato è stato il 4 giugno con 1.32 milioni di download saliti poi a 6.85 milioni al termine della prima settimana e a 10.35 milioni al 30 giugno. Sul fronte degli incassi, il picco si è toccato dieci giorni dopo il lancio, l'11 giugno, quando Diablo Immortal ha incassato 2.4 milioni di dollari, 11.9 milioni nella prima settimana e 49 milioni nel primo mese. Se pensiamo ad altri giochi mobile di recente pubblicazione, Apex Legends Mobile ha ad esempio incassato 11.6 milioni di dollari con 21.8 milioni di download nel primo mese.

Diablo Immortal è stato bannato in Cina e il lancio nel paese è stato rinviato a data da destinarsi, si tratta di un mercato di fondamentale importanza per un gioco free to play.