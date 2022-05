Diablo Immortal: l'inferno arriva sui telefoni Android nell'ultimo trailer

Manca ancora qualche settimana al debutto di Diablo Immortal e, per ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha pubblicato sul canale YouTube del Google Play Store un filmato dedicato proprio alla versione Android dell'infernale free to play.

Nel divertente trailer di Diablo Immortal è possibile vedere lo schermo di un comune smartphone Android mentre prende vita: dai simboli delle applicazioni iniziano a spuntare fuori sia gli eroi che i demoni che potremo incontrare giocando il titolo Blizzard. Ovviamente tutti questi personaggi non restano fermi e danno il via ad un'epica battaglia sul pannello del dispositivo, mentre sullo sfondo possiamo vedere anche la comparsa dell'imponente Diablo. Il filmato si chiude poi con una breve sequenza durante la quale ci viene ricordato che il titolo Blizzard è solo uno dei tanti giochi gratis che possono essere scaricati sullo store del colosso di Mountain View.

Vi ricordiamo che il gioco Blizzard arriverà su App Store e Google Play Store a partire dal prossimo 2 giugno 2022. Nella stessa data, i giocatori PC potranno avere accesso anche alla versione PC in Beta su Battle.net. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come pre-registrarsi a Diablo Immortal su PC e mobile per ottenere una skin gratis per armi e armature di tutte le classi.