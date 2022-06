Diablo Immortal e microtransazioni: polemiche per le Gemme Leggendarie

Dopo una lunga attesa, il lancio di Diablo Immortal su PC e mobile ha finalmente portato il titolo nelle mani dei videogiocatori, pronti a calcare ancora una volta la strada in direzione dell'Inferno.

Completamente free to play, la produzione include al suo interno - come noto da tempo - un sistema di microtransazioni, che a pochi giorni dall'esordio del gioco è ora al centro di alcune polemiche. Queste ultime, in particolare, coinvolgono le dinamiche volte ad ottenere le Gemme Leggendarie, strumenti necessari per potenziare il proprio personaggio.

All'interno di Diablo Immortal, troviamo Gemme Leggendarie di cinque livelli differenti, con quelle da 5 Stelle che rappresentano le più potenti. Per poter ottenere queste ultime, tuttavia, i giocatori devono necessariamente passare per l'apertura di loot box denominate Legendary Crest. Queste ultime non sono però semplici da ottenere: senza microtransazioni, ogni utente può infatti ottenerne solamente tre al mese, per un totale di 36 all'anno. Tuttavia, per avere la certezza matematica di ottenere dalle loot box una Gemma Leggendaria a 5 Stelle è necessario aprire almeno 50 loot box. Una circostanza che ha fatto storcere il naso a parte della community, che ha espresso forti rimostranze in merito.



Le Gemme in questione, va sottolineato, sono necessarie per poter potenziare al massimo il proprio personaggio, ma non risultano imprescindibili per procedere nell'avventura proposta da Diablo Immortal. Nonostante ciò, è innegabile che il sistema risulti particolarmente esoso in termini di risorse, soprattutto se paragonato a quanto proposto da altri titoli free to play estremamente popolari, come ad esempio Genshin Impact. Con Diablo Immortal disponibile solo da pochi giorni, non è ad ogni modo da escludere una futura ricalibrazione del funzionamento delle microtransazioni.

Per maggiori dettagli sulle dinamiche che regolano il funzionamento del titolo Blizzard, vi rimandiamo al ricco provato di Diablo Immortal a cura del nostro Giovanni Panzano, in attesa della recensione.