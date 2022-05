Diablo Immortal: niente cambio dei server al lancio, ecco come funzionerà la chat

A pochi giorni dal debutto ufficiale dell'hack 'n' slash, Blizzard Entertainment ha diffuso ulteriori dettagli su Diablo Immortal, ed in particolar modo sulla presenza o meno della migrazione dei server e su altre funzionalità integrate nel gioco.

Come riferito da Adam Fletcher di Blizzard, Diablo Immortal non permetterà di cambiare server o giocare con altre persone su server differenti dal proprio. Il leader della comunità di Diablo ha consigliato alle squadre di cacciatori di demoni di coordinarsi e scegliere a quale unirsi prima di iniziare la proprio discesa negli inferi. Una volta scelto, potrete giocare solo lì e non sarà nemmeno possibile trasferire il personaggio. In ogni caso, la possibilità di effettuare la migrazione potrebbe arrivare in futuro, come suggerito da Fletcher in chiusura del suo messaggio. È importante sottolineare che questo vale solo per la campagna principale di Diablo Immortal, in quanto Battlegrounds, la modalità PvP dedicata, permetterà di giocare con gli amici su server diversi.

È stato inoltre confermato che Diablo Immortal supporterà i controller sia su mobile che su PC, e che saranno integrate le trascrizioni dei messaggi vocali ed il text-to-speech, così che si possa comunicare sia per via testuale che audio.

Blizzard ha aperto il preload di Diablo Immortal e sono già stati svelati gli orari di apertura dei server.