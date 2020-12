Diablo Immortal: il Monaco si scatena in un nuovo trailer

Si torna ancora una volta a parlare di Diablo Immortal, il titolo per dispositivi portatili che alcuni fortunati utenti australiani stanno già avendo l'opportunità di provare. L'ultimo trailer pubblicato da Blizzard ci presenta il Monaco, classe molto abile nel combattimento corpo a corpo.

Il brevissimo filmato apparso sul profilo ufficiale Twitter di Blizzard ci mostra infatti le doti del Monaco, i cui fendenti possono colpire rapidamente anche diversi nemici e, in presenza di ostacoli come colonne o pareti, può sfruttarle per correrci sopra e darsi la spinta per colpire con più forza gli avversari. Nella scheda del personaggio possiamo inoltre scoprire che tra le sue abilità è presente la possibilità di creare una sorta di vortice che colpisce i nemici, invece Seve-Sided Strike è un potere che alla sua attivazione permette al Monaco di menare fendenti in ogni dove per danneggiare chiunque gli stia intorno.

In attesa di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo anche sugli altri personaggi giocabili, vi ricordiamo che Diablo Immortal sarà un free to play ed è già possibile resigrarsi per partecipare all'Alfa Tecnica, che accogliere solo un numero limitato di giocatori nel corso dei prossimi giorni.