Diablo Immortal non va d'accordo con iOS 17: il gioco non parte su iPhone

I nuovi iPhone 15 arrivano in Italia il 22 settembre, ma ancora prima di allora, domani 18 settembre per l'esattezza, Apple darà il via al rollout di iOS 17 sui propri dispositivi. Un evento che tuttavia potrebbe causare un bel po' di problemi a chi gioca tutti i giorni a Diablo Immortal.

I problemi di incompatibilità tra l'hack 'n' slash free-to-play e il nuovo sistema operativo mobile di Apple si erano già palesati durante i Beta Test di quest'ultimo, ma a quanto pare non sono stati ancora risolti, al punto che Blizzard ha tenuto ad avvertire i giocatori che potrebbero verificarsi dei problemi di accesso sui dispositivi Apple dopo l'aggiornamento a iOS 17.

"Ciao avventurieri, abbiamo scoperto di recente un problema di compatibilità per cui potrebbe risultare impossibile accedere al gioco sui dispositivi Apple dopo l'aggiornamento a iOS 17. Stiamo lavorando attivamente per risolvere questo problema e vi terremo aggiornati in caso di novità. Grazie per la comprensione e il supporto".

Se domani doveste riscontrare dei problemi a giocare a Diablo Immortal, adesso sapete il perché. Quantomeno abbiamo la certezza che Blizzard ci sta lavorando, non ci resta che sperare in un'attesa breve. Diablo Immortal ricordiamo, è disponibile al download gratuito anche su dispositivi mobili Android e PC.