Diablo Immortal nuovamente confermato per il 2022: in arrivo cambiamenti dopo la Beta

Diablo Immortal è confermato per il 2022: a rivelarlo è il director del gioco, Wyatt Cheng, attraverso un post sul sito ufficiale di Blizzard. L'episodio dell'iconica serie di Diablo pensato appositamente per sistemi mobile, tuttavia, per il momento non ha ancora una finestra di lancio ben definita.

Originariamente atteso nel 2021, durante la scorsa estate Diablo Immortal è stato rinviato al 2022, con debutto fissato entro la prima metà dell'anno. In attesa di novità in tal senso, comunque, negli scorsi mesi Blizzard e NetEase hanno potuto mettere alla prova il titolo grazie alla Closed Beta, raccogliendo diversi utili feedback su come migliorare la produzione. Cheng afferma che la versione completa dello spin-off di Diablo avrà numerose migliorie e cambiamenti basati su quanto raccolto durante la Closed Beta.

Tra queste, un sistema di ricompense ottenibili anche giocando in solitaria (sebbene l'esperienza resti pensata esplicitamente come un MMO), il supporto fino ad 8 giocatori per il sistema Warband e l'aggiunta di ulteriori livelli di difficoltà per i raid Helliquary. Inoltre, pur essendo pensato come un free-to-play, Diablo Immortal offrirà acquisti opzionali quali battle pass ed altri elementi in-app. Tra gli ulteriori cambiamenti previsti, perfezionamenti per il World Paragon system in modo da renderlo ancora più equilibrato ed accessibile per ogni giocatore, e per il PvP.

In attesa di scoprire quando effettivamente l'opera esordire su dispositivi mobile, potete leggere la nostra anteprima di Diablo Immortal basata sulla Closed Beta degli scorsi mesi.