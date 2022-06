Diablo Immortal e gli oggetti persi dopo averli acquistati: piovono critiche sulle lootbox

Attraverso ipropri profili social e sulle pagine dei forum videoludici più frequentati, diversi giocatori e creatori di contenuti stanno alimentando le già aspre polemiche sulle microtransazioni di Diablo Immortal criticando uno dei sistemi adottati da Blizzard e NetEase per la gestione delle loot box.

Prendendo spunto dagli ultimi video confezionati da celebri youtuber come Zizaran, la community di NeoGAF sta discutendo in maniera animata sull'approccio adottato dagli sviluppatori di Diablo Immortal per gestire il sistema di microtransazioni dell'action GDR appena approdato su PC e sistemi mobile.

Nel "podcast di sfogo" condiviso da Zizaran, ad esempio, viene citato a titolo d'esempio il contenuti premium "Boon of Plenty", un pacchetto proposto al prezzo di 8,99 sterline che consente all'acquirente di sbloccare per un mese dei premi aggiuntivi con l'accesso quotidiano ai server del gioco. Il sistema in questione, di conseguenza, non garantisce lo sblocco automatico dei premi ma "obbliga" l'acquirente del pacchetto a connettersi ogni giorno per poter ricevere i bonus promessi.

Nel momento in cui scriviamo, chi acquista Boon of Plenty non ha perciò alcuna possibilità di recuperare gli oggetti persi nelle giornate in cui, per un motivo o per l'altro, non ha potuto giocare a Diablo Immortal, da qui la critica mossa dallo youtuber e da tanti altri utenti che stanno partecipando alla discussione sui social e sui forum.

Ad alimentare ulteriormente i toni della polemica ci pensa poi il meccanismo smaccatamente "pay to win" del boost del 200% per salute e danni ottenibile, appunto, con i bonus giornalieri del pacchetto in questione. Ad ogni modo, l'apertura dei server di Diablo Immortal è avvenuta solo da pochi giorni, di conseguenza gli sviluppatori del nuovo kolossal ARPG di Blizzard e NetEase possono fare tesoro delle critiche sollevate dalla community e rimodulare le microtransazioni contestualmente alla pubblicazione dei tanti update post-lancio promessi agli esploratori di Sanctuarium su PC, iOS e Android.