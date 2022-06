Diablo Immortal: ottiene una gemma spendendo 15.000 dollari in loot box e poi la distrugge

Ancora una volta si parla delle microtransazioni di Diablo Immortal, dal momento che un giocatore si è reso protagonista di un atto davvero bizzarro legato alle loot box del free to play di casa Blizzard.

Parliamo del videogiocatore e content creator conosciuto con il nickname Quin69, il quale è stato al centro dell'attenzione per via della sua folle avventura in Diablo Immortal. Dopo aver speso più di 25.000 dollari neozelandesi, che equivalgono a poco meno di 16.000 dollari, l'utente in questione è finalmente riuscito ad ottenere la sua prima gemma leggendaria a 5 Stelle, ovvero un oggetto da incastonare nell'equipaggiamento appartenente al livello di rarità più alto tra quelli presenti nel free to play. Deluso e arrabbiato per aver dovuto spendere una cifra così alta per una sola gemma 5 Stelle (ne servono diverse per potenziare al massimo un eroe), Quin69 ha deciso di chiudere definitivamente il suo rapporto col gioco nel corso di una diretta streaming su Twitch. Come potete vedere nella clip in calce alla notizia, il giocatore ha quindi distrutto l'oggetto e cancellato il personaggio davanti a tutti in segno di protesta contro le microtransazioni del titolo Blizzard.

Probabilmente questo gesto non servirà a molto, visto che Diablo Immortal vanta già introiti da record grazie alle microtransazioni.