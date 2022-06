Diablo Immortal su PC: come risolvere i problemi di lag con il controller

Come ormai ben saprete, la versione PC di Diablo Immortal non è ancora definitiva ed è infatti un'Open Beta. Tra i problemi noti di questa edizione troviamo un fastidioso input lag quando si utilizza il controller, il quale però è risolvibile seguendo alcuni semplici passaggi.

Se anche voi state avendo problemi con il ritardo degli input soprattutto per quello che riguarda il movimento del personaggio con lo stick analogico sinistro, sappiate che è possibile porre rimedio almeno parzialmente al bug. Per migliorare la situazione non occorre fare altro che accedere al menu delle impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nel menu. A questo punto selezionate la scheda "Grafica" sulla sinistra e modificate due impostazioni video: framerate e V-Sync. Per fare in modo che il controller funzioni, occorre impostare il limite di framerate su "Illimitato" e assicurarsi che il V-Sync sia disattivato (ovvero che sia scritto "Off" in corrispondenza della sua voce nel menu). In questo modo non azzererete del tutto l'input lag, ma la situazione migliorerà sensibilmente. Se invece lo stick analogico sinistro si rifiuta di funzionare, chiudete l'applicazione e assicuratevi di avviarla nuovamente solo quando il controller è collegato con un cavo o è connesso al vostro PC tramite Bluetooth o altro ricevitore.

Va precisato che il problema si verifica principalmente con i controller Xbox One e Xbox Series X|S e molti giocatori stanno utilizzando altre periferiche come quelle PlayStation o Nintendo senza avere alcun tipo di fastidio. Se quindi avete a disposizione un altro controller, potete fare un tentativo in attesa che Blizzard pubblichi una patch correttiva.

