Diablo Immortal è un port PC di qualità? La grafica a confronto con la versione smartphone

Nel mentre imperversa il review bombing a causa delle microtransazioni presenti nell'hack 'n' slash, il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha preso in esame Diablo Immortal per effettuare un confronto grafico tra le versioni PC e smartphone.

L'autore dell'analisi ha utilizzato un Samsung Galaxy S21 per registrare le sessioni di gameplay di Diablo Immortal su smartphone, mentre si è avvalso di una GPU NVIDIA RTX 3080 per catturare i filmati su PC.

Stando ai risultati ottenuti da questo confronto, la versione PC di Diablo Immortal presenta degli effetti grafici e delle impostazioni aggiuntive, comprese quelle relative all'occlusione ambientale, la vegetazione e alcuni effetti particellari. Le migliorie, tuttavia, si limitano a questo: l'action game è stato concepito sin dall'inizio come un mobile game, e le scarne impostazioni grafiche integrate nella versione PC ne sono una palese dimostrazione. Sebbene non si tratti di nulla di esaltante, secondo l'opinione del canale YouTube si tratta in ogni caso di un port con delle prestazioni accettabili. In cima potete dare uno sguardo al video confronto con cui potrete osservare le differenze che intercorrono tra le due edizioni del gioco Blizzard.

Sulle nostre pagine trovate una pratica guida per ottenere tanta esperienza in Diablo Immortal e raggiungere il livello 60.