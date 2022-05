Diablo Immortal, parte il preload su PC: Blizzard fissa l'orario di apertura dei server

Dopo aver commentato la notizia del ban di Diablo Immortal in Belgio e Olanda per le locali limitazioni sui giochi con microtransazioni, Blizzard svela l'orario di apertura dei server del nuovo action ruolistico a tinte oscure e descrive i passaggi da compiere per effettuarne il preload su PC.

L'esplorazione della dimensione horror di Sanctuary partirà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di giovedì 2 giugno, contestualmente all'apertura dei server di Diablo Immortal su PC Windows e sistemi mobile iOS e Android. In ragione delle modalità di validazione attuate dai gestori di App Store e Google Play, alcuni utenti che hanno effettuato la pre-registrazione a Diablo Immortal su iOS e Android potrebbero vedersi avviare in automatico l'installazione dell'app già dalla mattina dell'1 giugno.

Quanto al preload su PC, Blizzard spiega a tutti gli interessati che per effettuare il pre-caricamento di Immortal basta accedere a Battle.net con le credenziali del proprio account e installare il gioco in vista del suo lancio ufficiale atteso per il 2 giugno. L'utenza iOS e Android potrà invece scaricare gratuitamente l'applicazione mobile di Diablo Immortal a partire da giovedì 2 giugno.

