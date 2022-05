Diablo Immortal, prosegue la discesa agli Inferi: alla scoperta del Regno della Dannazione

Con l'annuncio della data di uscita di Diablo Immortal e la conferma dell'arrivo del free to play anche su PC, è tempo di compiere un nuovo passo nell'immaginario del titolo Blizzard.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di offrire al pubblico una piccola anteprima di ciò che lo attende nella sua prossima discesa agli Inferi. Nel percorso che farà seguito alla porzione di storia presentata nella Closed Beta i giocatori proseguiranno nella ricerca dei frammenti della Pietra del Mondo, il manufatto usato per creare nientemeno che l'intera Sanctuarium.

Dopo aver superato i pericoli della Tundra Congelata, la destinazione dei viaggiatori di Diablo Immortal sarà il Regno della Dannazione l'Inferno personale del signore dei demoni Skarn. Collocato negli Inferi Fiammeggianti, quest'ultimo ospita la Foresta del Tormento, nelle cui profondità si celano i Raspanti e le Pedine Nodose, descritti da Blizzard come "demoni che hanno deluso Skarn e per questo si sono visti fondere i loro stessi corpi con parti del regno come punizione". Superata questa selva oscura, i giocatori raggiungeranno Le Ultime Vestigia, un accampamento assediato dai demoni e popolato da un gruppo di sentinelle angeliche rimaste intrappolate al di fuori del Paradiso Celeste.

Come accennato, signore assoluto del Regno della Dannazione è Skarn, demone prosperato nel corso della guerra degli Inferi, scoppiata in seguito alla sconfitta dei Primi Maligni raccontata in Diablo II. Profondamente affascinato dal genere umano, il dominatore infernale ha radunato attorno a sé un vasto numero di uomini e donne vinti dalla tentazione. Negli anni, Skarn ha inoltre rafforzato il suo controllo sulle Fosse dell'Angoscia, aree nelle quali prendono vita i possenti giganti abissali. Ed è qui che i giocatori di Diablo Immortal affronteranno "il boss più sanguinolento di tutto il gioco": Zaka.

In chiusura, ricordiamo che è già possibile pre-registrarsi per la la versione PC di Diablo Immortal.