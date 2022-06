Diablo Immortal: parte il review bombing su Metacritic a causa delle microtransazioni

Anche per Diablo Immortal è arrivato il momento del review bombing, dal momento che le recenti polemiche legate alle microtransazioni hanno portato numerosi utenti a demolire il gioco Blizzard su Metacritic.

Mentre stiamo scrivendo questa notizia, infatti, Diablo Immortal vanta una media delle valutazioni degli utenti pari a 0,8/100, una cifra irrisoria sulla quale i tantissimi 0 assegnati dai videogiocatori inferociti hanno influito moltissimo. Sebbene la maggior parte di questi commenti sia privo di un pensiero che supporti tale valutazione negativa e contenga solo insulti agli sviluppatori, ve ne sono anche alcuni che parlano di come il free to play di Blizzard inizi a diventare ostico per coloro i quali non cedono alle microtransazioni poco prima di raggiungere l'endgame, le cui porte si aprono al raggiungimento del livello 60.

Uno dei principali problemi sembrerebbe essere relativo agli Emblemi Leggendari, ovvero quegli oggetti che servono ad avere drop leggendari garantiti al completamento dei dungeon. Questi consumabili sono loot box a tutti gli effetti ed è possibile ottenerne gratuitamente solo qualcuno, favorendo quindi coloro i quali ricorrono alla carta di credito per acquistarne in quantità. Sembra invece che il gameplay sia stato accolto positivamente dai videogiocatori, i quali hanno apprezzato il combat system e il funzionamento dei controlli touch.

Qualche accenno sulle microtransazioni del gioco lo trovate anche nel nostro provato di Diablo Immortal, in attesa che il nostro viaggio a Sanctuarium giunga al termine così da parlarvene approfonditamente nella recensione.