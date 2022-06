Diablo Immortal rimandato in Cina a tre giorni dal lancio, brutto colpo per Blizzard

Il mercato cinese è uno dei più ricettivi in assoluto per quanto riguarda i giochi mobile e in questo senso Blizzard ha investito molto per il lancio di Diablo Immortal in Cina, previsto per il 23 giugno... almeno fino allo scorse ore dal momento che l'app è stata ora rinviata a tempo indeterminato.

La compagnia fa sapere che Diablo Immortal non uscirà il 23 giugno in Cina e il gioco è stato rimandato per ottimizzare alcuni aspetti del progetto ed aumentare il numero dei dispositivi supportati.

"Vogliamo ottimizzare alcuni aspetti del gioco rendendo compatibile Diablo Immortal con un maggior numero di dispositivi, aumentare la qualità grafica e in generale, ottimizzare le performance e le prestazioni di rete. Il gioco sarà migliore al lancio, vale la pena aspettare."

Non è stata fornita una nuova data per il debutto di Diablo Immortal in Cina tuttavia è stato annunciato che i giocatori riceveranno una serie di bonus e ricompense per scusarsi del ritardo. Da segnalare come in queste ore il profilo Weibo di Diablo sia stato bannato in Cina e non è escluso che le due cose siano in qualche modo collegate... che Blizzard non voglia lanciare il gioco non potendo pubblicizzarlo a dovere su uno dei social network più utilizzati nel paese?