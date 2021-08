Diablo Immortal rinviato da Blizzard: l'hack 'n' slash uscirà nel 2022

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio blog ufficiale, Blizzard ha confermato ufficialmente che la finestra di lancio di Diablo Immortal è stata rinviata alla prima metà del 2022. Precedentemente, la compagnia aveva assicurato l'uscita entro quest'anno ma il team di sviluppo ha spiegato i motivi dell'improvviso cambio di strategia.

A seguito del lancio della versione Alpha a cui hanno potuto accedere diversi tester, Blizzard e NetEase hanno preso la decisione di rimandare il debutto dell'hack 'n' slash atteso su piattaforme mobile iOS e Android. Stando a quanto dichiarato, il team ha ritenuto necessario allungare i tempi di sviluppo per apportare modifiche suggerite dal feedback dell'utenza che ha potuto provare con mano la versione preliminare del gioco. Tra gli aspetti che nei prossimi mesi verranno ulteriormente ritoccati abbiamo la modalità PvP, che verrà riequilibrata e resa più semplice ed immediata da comprendere, e l'insieme dei contenuti end-game, che dovranno continuare a coinvolgere i giocatori anche nelle fasi più avanzate dell'avventura.

Non mancheranno inoltre delle aggiunte al PvE, tra cui nuovi Raid nel sistema Helliquary e delle migliorie legate alle Taglie. Confermato inoltre il supporto ai controller, ma anche in questo caso gli sviluppatori hanno ritenuto opportuno prendersi un po' più di tempo per riuscire ad implementare la feature nel migliore dei modi.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo mobile di Blizzard Entertainment, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dell'Alpha di Diablo Immortal.