Diablo Immortal è già un successo: il gioco gratis conquista New York

Con Diablo Immortal ora disponibile su PC e dispositivi mobile, sembra proprio che la community di appassionati della serie abbia deciso di concedere un'opportunità a questa sua inedita declinazione.

Nel giro di poche ore dal debutto del titolo, Diablo Immortal è infatti già il gioco più scaricato su App Store! Nel negozio digitale di casa Apple, il risultato è stato raggiunto in particolare nel mercato degli Stati Uniti d'America, ma non solo. Blizzard conferma infatti che il medesimo traguardo è stato tagliato in oltre 40 regioni del mondo. Un risultato decisamente notevole, a cui Blizzard ha deciso di rendere onore tramite un messaggio di ringraziamento a dir poco speciale.

Come potete verificare in calce a questa news, infatti, la software house ha pubblicato un messaggio direttamente nel cuore della Grande Mela. Una billboard ha invaso Times Square, portando a New York un piccolo assaggio dell'inferno di Diablo Immortal. Mentre Blizzard ringrazia il pubblico per il risultato raggiunto su iPhone e iPad, ricordiamo che il free to play ha trovato spazio anche su PC.



Per tutti i dettagli sul ritorno del Diavolo di Blizzard, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il ricco provato di Diablo Immortal a cura del nostro Giovanni Panzano.